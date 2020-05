Tele-chef: Nyt søkabel er på dagsordenen

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 06. maj 2020 - 17:44

Tele-infrastrukturen er sårbar. Det blev fastslået med syvtommersøm, da fisketrawlere kom til at ødelægge søkablet flere steder – endda under en kort periode tilbage i julen 2018 og senere i 2019. Et problem, der først blev udbedret i sensommeren sidste år og som har kostet Tele-Post 71 millioner kroner.

- I et digitaliseret samfund er det blevet mere og mere afgørende at sikre, at forsyningssikkerheden er i top. Derfor bliver vi nødvendigvis nødt til at forholde os til, om vi skal have et ekstra søkabel, der kan være backup for den nuværende søkabel-infrastruktur, fastslår topchefen i det selvstyreejede selskab Tele-Post.

Indgår i ny strategiplan

- Det vil utvivlsomt være et punkt, der vil indgå i den kommende strategiplan for de kommende fire år, som vi skal i gang med at udforme, understreger teledirektøren.

Han pointerer, at det ikke er en beslutning, der nødvendigvis skal træffes inden for de næste par år. Det kræver nemlig en lang række analyser, forundersøgelser og vurderinger. Samtidig skal man i en periode være gearet til at kunne klare den store omkostning, så der er penge i kassen til at gå i gang med arbejdet, hvis beslutningen ender med et go.

Da søkablet var i stykker tre forskellige steder - et i syd og to steder nord for Nuuk og op til Aasiaat – var datalinjen via Canada den eneste dataforbindelse, der sikrede hovedstaden internetkontakt med omverdenen. Men alt andet lige var Nuuk i perioder – særligt om natten – digitalt afkoblet fra omverdenen, når canadierne måtte lukke ned, fordi de skulle opgradere eller reparere deres netværk.

Canadisk datalinje er forbedret

- Vi har sikret os, at den canadiske datalinje i dag er langt mere robust og består af et langt større netværk. Så hvis uheldet er ude, så skulle vi kunne undgå at stå uden datalinjer til resten af verden, oplyser Kristian Reinert Davidsen, der for et år siden måtte etablere en krisestab, der tog sig af udfordringerne med søkablerne.

Tele-virksomheden har siden gjort et stort arbejde i at informere trawler-ejerne om, at de skal holde sig i behørig afstand af søkablerne.