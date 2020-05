Tele-chef: Corona var en wake up call

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. maj 2020 - 11:54

Tele-Posts administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen tager lige en dyb indånding, da snakken falder på corona-pandemien.

- Ja, det er ubegribeligt, hvad der er sket, og det har også fået betydning for vort arbejde her i Tele-Post, afslører Kristian Reinert Davidsen til Sermitsiaq.AG og uddyber:

- Vi har af naturlige grunde altid prioriteret vore erhvervskunder meget højt, så forretningen Grønland kan fungere optimalt. For privatkunderne er det naturligvis ærgerligt, hvis der sker et internetnedbrud, men man kan trods alt leve med, at netflix-filmen må vente for en stund. Anderledes forholder det sig for erhvervslivet og myndighederne, som vi servicerer, forklarer tele-direktøren.

Da coronasmitten kom

- Forud for coronasvirussens ankomst til Grønland var en del virksomheder i gang med at etablere et nødberedskab, der sikrede, at de forskellige forretningsområder kunne fungere upåklageligt, når medarbejderne skulle agere hjemmefra, uddyber direktøren.

Smitten kom til Nuuk og Epidemikommissionen og Naalakkersuisut sendte anbefalinger ud om at holde afstand – også på arbejdspladserne. De medarbejdere, som kunne sendes hjem og arbejde hjemmefra, skulle undgå at møde op på arbejdspladsen.

- Det har været et wake up call, hvor vi som televirksomhed også skal sikre, at vi kan levere en stabil og sikker internetforbindelse til alle. Ikke kun på arbejdspladsen, men så sandelig også i hjemmene, der pludselig udgjorde en vigtig forretningsmæssig funktion, understreger Kristan Reinert Davidsen. Belastningen af netværket over døgnets timer har eksempelvis forandret sig, da borgere rykkede hjem i stuen for at arbejde.

Nyt fokus

Det er ikke ukendt for Tele-Post at skulle omstrukturere og tage nye arbejdsopgaver ind. I den nuværende fire-årige strategi-periode, som udløber til nytår, har televirksomheden forenklet og omlagt flere teleprodukter, så kunderne kan agere og selvbetjene sig selv.

- Der er ingen tvivl om, at de nye krav, der blev stillet under den første corona-bølge, skal have vor fulde opmærksomhed, og vi skal fintune vor forretning derefter. Et område, som jeg tror, vil præge de mål, som vi vil sætte for den næste fire-årige strategiperiode, oplyser Kristian Reinert Davidsen.