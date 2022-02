Teknik driller flytrafik i Maniitsoq

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 22. februar 2022 - 09:54

Det er et såkaldt Distance Measuring Equipment (DME), som har været ude af drift i Maniitsoq den seneste tid. Systemet fortæller en pilot under indflyvningen, hvor langt fra landingsbanen flyet er.

Det oplyser Mittarfeqarfiit på sin hjemmeside.

Problemerne med systemet betyder, at piloterne skal kunne orientere sig visuelt under indflyvningen til lufthavnen, og derfor kan piloterne kun lande under særlige vejrforhold.

- Et kompliceret forløb

Ifølge Mittarfeqarfiit har problemet ikke indflydelse på flysikkerheden, men det påvirker lufthavnens regularitet.

En teknisk afdeling i Mittarfeqarfiit arbejder på højtryk for at få DME-systemet i drift igen, men det er en krævende opgave, udtaler den teknisk direktør i Mittarfeqarfiit:

- Vi har at gøre med noget specielt og avanceret udstyr, som er tidskrævende at anskaffe, installere og tage i brug. Det er med andre ord et kompliceret forløb, men i dag er vi kommet tættere på en løsning, forklarer teknisk direktør, Mike Sanimuinaq Kristiansen, og fortsætter

Skal testes og godkendes af myndighederne

-Vi gør alt, hvad vi kan for at finde den hurtigste og bedst tænkelige løsning for lufthavnen i Maniitsoq, som er sikker og lever op til myndighedernes krav.

Når udstyret er repareret skal det testes og godkendes af både Mittarfeqarfiit og luftfartsmyndighederne.

- Det forventes, at myndighederne vil kunne teste udstyret i begyndelsen af marts. Såfremt udstyret godkendes, vil det relativt kort tid efter kunne tages i brug, skriver Mittarfeqarfiit.