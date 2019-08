Tekle bliver assisterende landstræner

redaktionen Fredag, 16. august 2019 - 16:20

For to år siden blev Tekle Ghebrelul fyret som landstræner af fodboldforbundet.

Men nu er han tilbage i futsal-landsholdet, meddeler det grønlandske fodboldforbund KAK i en pressemeddelelse.

Tekle Ghebrelul er blevet udpeget som ny assisterende landstræner i futsal-landsholdet, oplyses det.

- Det er vigtigt for os at have et stærkt trænerteam med erfaring og uddannelse på højt niveau. Det får vi med ansættelse af Tekle som har en særlig tilknytning til Grønland og som også har en stor aktie i KAKs futsal udvikling frem til i dag. Han var derfor det naturlige valg til en del af trænerteamet, siger formanden for KAK John Thorsen i pressemeddelelsen.

Tekle Ghebrelul ser frem til at arbejde med landsholdet igen:

- Jeg er glad for igen at være en del af landsholdet og arbejdet med grønlandsk futsal og glæder mig til at få arbejdshandskerne på og bidrage med den internationale erfaring som jeg har tilegnet mig i mellemtiden. Glæder mig til at kunne arbejde på at videreudvikle både spillerne, klubberne og talenter i hele landet.



Tekle bor pt. i Örebro, i Sverige, hvor han er cheftræner for ÖSKs SFL futsal ligahold i den øverste division.