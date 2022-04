Teenagere køber øl og snus med falske coronapas

Kassaaluk Kristensen Fredag, 08. april 2022 - 13:56

Et forfalsket coronapas, hvor barnet er angivet til at være født i 2003, og dermed fyldt 18 år. Så nemt har teenagere i Nuuk fået adgang til alkohol og snus i hovedstadens butikker.

Det har Departementet for Sundhed erfaret.

- Departementet for sundhed er blevet bekendt med, at der er falske ID i form af Coronapas i omløb blandt teenagere i Nuuk. Disse ID bruges som legitimation ved køb af alkohol og snus, skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

Coronapas bruges for at bevise, at man er færdigvaccineret og bruges ellers ikke længere her i landet.

Snak med børnene

- Departementet for sundhed har rettet skriftlig kontakt til butikkerne og opfordret dem til at være ekstra opmærksomme på at sikre sig, at fremvist legitimation er gyldig og korrekt, så der ikke sker salg af alkohol og tobak til mindreårige, skriver selvstyret.

Departementet for sundhed opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn om brugen af rusmidler samt forfalskning af ID, da det er en alvorlig sag.