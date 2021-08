Teenagepilot flyver forbi Kulusuk og Narsarsuaq

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 16. august 2021 - 09:40

Den unge teenager der er på vej jorden rundt i fly har planer om, at lande i Kulusuk den 20. august og i Narsarsuaq den 21. august. Mens hun er i Grønland, vil hun gerne hilse på vores Naalakkersuisoq for Ligestilling, Naaja Nathanielsen. Den unge pilot har sendt en hilsen til Naaja Nathanielsen om hendes ankomst. Hendes ønske er at få en snak med naalakkersuisoq om, hvor vigtigt det er, at støtte kvinder, som interesserer sig for luftfart og snakke om ligestilling generelt.

Hendes mål er at være med til at øge bevidstheden om muligheder for unge kvinder og piger indenfor luftfart og ligestilling med sit verdensrekordforsøg.

- Det er en drøm, jeg har haft i rigtig lang tid, men det virkede altid urealistisk. Da jeg besluttede at tage et år ud, før jeg gik på universitetet, indså jeg, at jeg har al den tid - jeg kan lige så godt gøre noget skørt med det, fortæller Rutherford til CNN Travel.

Zara Rutherford har lært at flyve, da hun var 14 år gammel. Begge hendes forældre er piloter. Den unge pilot fik sin første licens til flyvning i 2020.

52 lande på to måneder

Når den unge kvinde har været i Grønland fortsætter hun til Canada, Sydamerika, USA også videre til den østlige del af verdenen.

- Jeg har allerede set lidt af ruten, så jeg ved, hvad jeg kan forvente, siger hun.

Hun vil starte og afslutte sin rejse i Belgien. Hun skal overnatte i en eller to nætter i de lande hun kommer til. Rutherford skal flyve under ”visuelle flyveregler” og det betyder, at hun skal være i stand til se tydeligt at se og undgå, at flyve om natten eller under dårlige vejrforhold. Under sine ophold vil Zara Rutherford møde skolebørn og ungdomsgrupper for, at inspirere dem.

- De kan virkelig opnå alt dé det ønsker, siger Rutherford.

I øjeblikket er Shaesta Waiz rekord i at være den yngste kvindelige pilot, der fløj alene jorden rundt. Hun var 30 år, da hun satte rekorden.