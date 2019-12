Techgiganter vil udvikle fælles standard for smarte produkter

Ritzaus Bureau Onsdag, 18. december 2019 - 15:03

Techgiganterne Amazon, Apple og Google oplyser onsdag, at de planlægger at udvikle en fælles teknologisk standard for smarte produkter i hjemmet.

Det skal sikre, at flere produkter vil være i stand til at tale sammen.

Projektet "har til hensigt at forbedre forbrugeroplevelsen af at forsøge at bruge smarte hjemmeprodukter, som ikke er er indbyrdes kompatible", hedder det i en erklæring fra en arbejdsgruppe.

- Vi tror på, at denne protokol har potentialet til at blive brugt på tværs af systemer og assistenter som Google Assistant, Amazon Alexa, Apples' Siri og andre, hedder det.

Et smart produkt kan for eksempel være et køleskab med en lille computer, der kan holde styr på temperatur, fødevarers holdbarhed, og hvornår der skal bestilles nye varer.

Samarbejdet omfatter også den såkaldte Zigbee-alliance, der tæller en række producenter som blandt andet Samsung, Ikea og Texas Instruments.

Med samarbejdet vil selvstændige producenter fremover kun behøve at udvikle produkter til en enkelt platform - i stedet for mange forskellige.

Samarbejdet mellem tre af de største techgiganter i verden er usædvanligt. Det forklarer Torben Vognsen, der er chefredaktør fra magasinet Input.

- Det er ikke sket før. Slet ikke på denne måde. De har haft nogle samarbejder på nogle enkelte ting og samtidig været kæmpe konkurrenter på andre. Det her er det mest omfattende samarbejde, de har indgået, siger han.

Med aftalen er der fjernet en stor forhindring for virksomheder, der udvikler smart home-produkter. Derfor vil man ifølge Torben Vognsen med samarbejdet komme til at se mange nye produkter med intelligens.

- Vi kommer til at se mange nye produkter, og vi kommer til at se rigtig mange eksisterende produkter, der pludseligt får intelligens, siger han og tilføjer:

- Mange virksomheder har godt kunne tage skridtet, men har kigget på markedet og tænkt, at det var for besværligt med alle de standarder og platforme, de skal udvikle til.

Samarbejdet vil ikke blot fjerne en stor hæmsko for producenter, men også for forbrugerne.

- Hvis du i dag skal købe en intelligent kaffemaskine, så skal du holde øje med, om den kun virker sammen med Google, eller om den også virker sammen med Apple eller Amazon. Det vil forhåbentlig være fortid snart, siger Torben Vognsen.

/ritzau/AFP