Teaterudstyr er strandet

Asger Søndergaard Nielsen Tirsdag, 18. december 2018 - 15:12

Langs hele kysten har folkene bag Juulimaaq - nannullu anersaava skabt hyggelig julestemning i de mange byer, de er kommet forbi.

I dag kl. 18.30 skulle de opføre stykket i Uummanaq, men det udskydes til i morgen, da meget af teaterudstyret endnu ikke er nået frem til byen.

- Lige nu ligger vores udstyr i Ilulissat og kan først fragtes til Uummanaq i morgen. Vi har vores kostumer, men vi mangler mange af vores rekvisitter og lamper. Derfor udsætter vi forestillingen til kl. 18.30 i morgen i byens idrætshal, siger Manasse Berthelsen, der er produktionsleder på stykket.

Jule trængsel

Da Juulimaaq - nannullu anersaava var forbi Kangaatsiaq mødte halvdelen af byens borgere op for at se stykket. Indtil videre har der i alt været 1500 mennesker inde og se stykke, der handler om to børn, der henter solen tilbage efter den er blevet stjålet af innersuit (underjordiske ånder).



- Det har været en stor succes. Vi glæder os meget til at vise det o Uummanaq i morgen også. Vi har aftalt med Air Greenland, at de tager de vigtigste rekvisitter med, hvis ikke alt kan være der, så må vi vise stykket med, hvad vi har til rådighed, siger Manasse Berthelsen.

Teaterudstyret er strandet i Ilulissat, fordi Air Greenlands fly er fyldt med personer, der skal hjem på juleferie.