Teaterinstruktør: Vi vil skubbe til generationerne

Torsdag, 12. maj 2022 - 11:17

- Det handler om at få det usagte sagt højt. At få skabt bro mellem generationerne.

Det siger instruktør Hanne Trap Friis til avisen AG.

Instruktør Hanne Trap Friis, leder af teaterkompagniet FreezeProductions, fortæller begejstret på en telefon fra Kangerlussuaq om et nyt ambitiøst teaterstykke, hun er på vej med sammen med sine efterhånden faste kompagnoner, komponist og musiker Hans-Ole Amossen og lysdesigner Naleraq Eugenius.

Det kommende stykke ”Din historie er også min // Oqaluttuaatigut” er ungdomsteater, der naturligvis henvender sig til de unge, men som i realiteten kan ses af alle, pointerer Hanne Trap Friis, som gennem de seneste år har stået bag en række teaterproduktioner med udgangspunkt i Grønland, såsom ”Tarnima Nammatai // Jeg bærer min sjæl” og ”Præsten og Åndemaneren,” der havde premiere sidste år.

Instruktøren forklarer videre, at baggrunden for stykket er tesen om, at for, at de unge kan finde deres egen vej ud i livet, er der ting, som den ældre generation skal fortælle om.

- Det kan være svære oplevelser, som de ældre har mødt gennem livet, og som måske har betydning for deres syn på ungdommen, og hvordan den bør leve sit liv, uddyber instruktøren.

Det kan for eksempel dreje sig om oplevelsen ved ikke at få lov til at få et grønlandsk navn, eller at være tvunget til at blive døbt. Eller at skulle sendes til Danmark som 9-årig, fordi det ville gøre ens familie stolt, forklarer Hanne Trap Friis.

