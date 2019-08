Teaterforestilling om sundt forhold til sex

Walter Turnowsky Onsdag, 07. august 2019 - 18:23

Emner som sex og kærlighed, selvværd, krop og sind er på dagsordenen i teaterforestillingen 'Nalunngilara', som vises første gang i morgen, torsdag.

- Vi har skabt en teaterforestilling til de ældste klasser i folkeskolen og vi kommer ud og spiller forestillingen direkte ude i deres klasseværelser, siger teaterchef Susanne Andreasen fra Nunatta Isiginnaartitsisarfia i en pressemeddelelse.

Det er Vivi Sørensen, der er både dramatiker og instruktør på forestillingen, og hun trækker i den forbindelse på egne erfaringer.

- Da jeg var teenager i Nuuk omkring årtusindeskiftet, var det, som om mine jævnaldrende var i konkurrence om, hvem der havde samleje først, fortæller hun.

- Som voksen begyndte jeg at tænke på, at man kunne introducere en anden tankegang og sundere tilgang til sex.

Vivi Sørensens egen dagbog

Forestillingen karakter hedder Niviaaluk Petersen og arbejder i Poorisa, en fiktiv organisation (ordleg på en eksisterende organisation: Paarisa), som giver seksualundervisning på folkeskoler. Niviaaluk’s kæreste har slået op med hende dagen før og hendes liv er fuldstændig ødelagt. Blandt de ting hendes ekskæreste har givet hende, finder hun sine gamle dagbøger.

- Karakteren Niviaaluk læser op fra sin gamle dagbog i stykket og de oplæsninger hun har, er fra min egen dagbog fra jeg 14 år, med navneændringer selvfølgelig, fortæller Vivi Sørensen

- 'Nalunngilara' er en forestilling skabt til omkring 14-årige unge, som taler om et sundt forhold til samleje, og ikke kun fokuserer på sexsygdomme, der kan forekomme, hvis man har sex.

Angu Motzfeldt

Teaterchefen mener, det er vigtige temaer at tage op overfor unge.

- Der er behov for et positivt fokus på seksualitet blandt unge, viden om hvordan man beskytter sig fysisk, at det er ok at sige nej og også hvad det er for en psykologisk udvikling man gennemgår, siger Susanne Andreasen.

Skal på turné

Forestillingen tager i år på turné til Nordgrønland og det er planen at den på længere sigt kan komme på besøg i klasseværelser i hele landet.

Allerede i morgen, torsdag kan 'Nalunngilara' ses på Nunatta Isiginnaartitsisarfia klokken 16, hvor 13 til14-årige unge er meget velkommen. Den vises ligeledes fredag klokken 16 og lørdag klokken 14.

- Vi vil gerne have nogle prøvepublikummer i Nuuk inden vi tager på turné, fortæller Susanne Andreasen.

Der er begrænsede pladser, så publikum opfordres til at komme i god tid. Der er gratis entré.

Forestillingen er skabt specielt til de 13-14-årige og ikke egnet til yngre børn.