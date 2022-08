Teaterforestilling om grønlandske ekspeditionsdeltagere

redaktion Mandag, 22. august 2022 - 12:55

Forestillingen 'Killingusaaq Qulangerlugu' spilles som live-dokumentar, og handler om en fortælling om to af de mange grønlandske ekspeditionsdeltagere, Hans Hendrik Suersaq og Arnarulunnguaq.

- De har rejst med på nogle af de store arktiske ekspeditioner gennem tiden, men hvis navne ikke har stået øverst i historiebøgerne. Deres lokale kendskab, færdigheder og tilpasningsevne

var uundværlige på rejserne. Skuespiller Hans-Henrik Suersaq Poulsen er tiptiptiptipoldebarn af Hans Hendrik Suersaq og opkaldt efter ham, han er glad og stolt over at kunne fortælle denne historie på scenen, fremgår det i en pressemeddelelse fra nationalteatret Nunatta Isiginnaartitsisarfia.

Kuka Fleischer spiller Arnarulunnguaq, der var med under Den Femte Thule-ekspedition fra 1921 til 1924.

Teater og video

- Videodokumentar-konceptet har været rigtig spændende at arbejde med, hvor vi har blandet teater og video for at fortælle de her to fantastiske menneskers historie, siger instruktør af forestillingen Vivi Sørensen.

Forestillingen havde egentlig premiere i slutningen af 2021, men kunne ikke turnere dengang på grund af corona-restriktioner.

Turné i Danmark

Forestillingen er blevet vist på Nunatta Isiginnaartitsisarfia i Nuuk, og i den kommende tid skal den vises både på Odin Teatret i Holstebro og på Mors. Dette er muligt fordi Nationalteatret og Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret har et samarbejde indtil 2024.

Forestillingen kommer også til de Grønlandske huse i Aalborg den 29. august og Aarhus 31. august og København 5. september. Derefter spiller den i Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, Qaanaaq og Upernavik i løbet af september.