Teaterchef stopper: En stor plads hjertet

Onsdag, 14. december 2022 - 12:45

Teaterchefen for Nunatta Isiginnaartitsisarfia stopper.

Bestyrelsesformand for Nationalteatret Nukaraq Eugenius meddeler i en pressemeddelelse, at Susanne Andreasen selv har valgt at opsige sin stilling. Hun fortsætter til og med juni 2023.

Susanne Andreasen udtaler, at det er med stor glæde, at hun har udfyldt stillingen som teaterchef siden 1. januar 2016:

- Teatret har og vil altid have en stor plads i mit hjerte, men jeg mener, at det nu er på tide, der kommer nye kræfter til, siger hun og tilføjer, at hun stadigvæk har seks måneder tilbage.

Personlig beslutning

Det betyder, at arbejdet fortsætter, forklarer hun.

- Men jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sende en stor tak for godt samarbejde til alle de mange kunstnere, kulturaktører og mange andre, som jeg har været i kontakt med gennem mit arbejde. Det er en personlig beslutning at træde tilbage nu.

Susanne Andreasen oplyser, at hun endnu ikke ved, hvad fremtiden bringer. Hun har ingen konkrete planer, men vil lade fremtiden råde:

- Og så vil jeg bruge de næste seks måneder på at lave en god overlevering, der er så mange spændende opgaver og planer for Teatret og Skuespillerskolen, som fortsætter langt ind i fremtiden, siger Susanne Andreasen og understreger, at det er vigtigt arbejde.