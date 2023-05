Taxaselskab stopper nattevagter i protest

Kassaaluk Kristensen Mandag, 08. maj 2023 - 12:57

Der er allerede for få chauffører nu, hvor der er 35 taxavogne i Ilulissat, og en bevilling på ekstra 15 vogne kan ikke fremtrylle flere chauffører. Det mener taxaselskabet i Ilulissat, der i protest over kommunalbestyrelsens beslutning har valgt at skære kørsel om natten væk i deres vagter.

For at forbedre service af borgere og turister i Ilulissat, har kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia justeret antal af tilladte hyrevogne i Ilulissat fra 35 til 50 vogne.

- I den kommende tid vil der fra borgernes og turisternes side være større behov for flere hyrevogne og i den sammenhæng, er opnormering nødvendigt for at yde den bedste service til alle, lyder det i sagsresumét, som kommunalbestyrelsen har behandlet og godkendt i marts.

Den beslutning får byens eneste taxaselskab som er en sammenslutning af flere vognmænd, til at råbe vagt i gevær.

- Jeg har 10 vogne nu. Med den beslutning kommunen har taget har jeg fået et tilbud om en bevilling på 15 ekstra vogne. Jeg vælger at afstå, da det allerede nu er svært at rekruttere chauffører til at dække alle vogne døgnet rundt, siger vognmand Saaleeraq Johansen til Sermitsiaq.AG

Ingen chauffører - ingen vogne

I protest over kommunalbestyrelsens beslutning har Ilulissats fælles, og eneste Taxaselskab valgt at stoppe med at have nattevagter. Det betyder, at taxaselskabets vagtcentral er bemandet med personale og chauffører fra 05.00 om morgenen til 01.00 om natten. Fire timer per døgn kører der ikke taxa.

Selvom en mulighed for at få flere vogne kørende i en større by som Ilulissat kan lyde fristende, så er der ikke meget smil på læben hos Saaleeraq Johansen.

- Det kræver stor forberedelse. Hvis jeg accepterer bevillingen og køber vogne til seks millioner kroner, så kan jeg alligevel ikke finde chauffører til at køre alle vognene, siger Saaleeraq Johansen.

Han har på nuværende tidspunkt 10 vogne og dertil 16 chauffører.

- Det betyder, at nogle af mine vogne holder stille halvdelen af tiden, da jeg ikke har chauffører nok til at køre døgnet rundt, siger han.

Ingen forberedelse til lufthavnen

Taxaforeningen i Ilulissat, Ilulissani Taxaatillit Peqatigiiffiat, har i et høringssvar forklaret problematikken om manglende chauffører hos alle taxaejere, der er tilknyttet taxaselskabet.

Foreningen mener, at flere hyrevogne vil skabe mere frustration i arbejdet med at finde flere chauffører, da situationen med 35 vogne allerede er stramt.

- Samtidig er det svært at forestille sig, at der vil komme flere turister og tilrejsende til Ilulissat, når den nye lufthavn kommer i brug. For hvor skal de bo under deres ophold, når der ikke er nye byggerier af hoteller? At starte med at udvide taxaflåden, mens byggeri af hoteller og lejligheder er stillestående giver ikke mening for os, påpeger Saaleeraq Johansen.

Han oplyser, at han er blevet inviteret til et møde i Avannaata Kommunia omkring flere hyrevogne i dag mandag.