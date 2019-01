Tavshed om ny fiskerilov bekymrer

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 22. januar 2019 - 11:02

Selv om et bredt flertal i 2018 blev enige om, at der skal etableres en fiskerikommission, der skal komme med et oplæg til en ny fiskerilov, er intet sket her flere måneder senere.

Søren Brandt, der er brancheformand for fiskeriet i Grønlands Erhverv, har intet hørt fra Naalakkersuisoq for Fiskeri.

- Usikkerheden om, hvad der kommer til at ske, går ud over investeringslysten. Ingen ved jo, hvor de står henne, når politikerne vil ændre loven, siger Søren Brandt, Qajaq Trawl. Han efterlyser desuden en forklaring på, hvad der er dårligt ved den nuværende fiskerilov.

Udmelding efterlyses

IA’s politiske ordfører Aqqaluaq B. Egede efterlyser en klar udmelding fra Naalakkersuisut.

- Hvis fiskerne skal kunne drive deres erhverv stabilt, skal arbejdet ikke forhastes, og der skal gives god tid. Men selv om nogle fiskere gerne vil videreudvikle, bliver de bremset af usikkerheden, fastslår Aqqaluaq B. Egede i en pressemeddlelse, hvor han forlanger, at en ny fiskerilov ikke hastes igennem det politiske system.

- Det er vigtigt, at man ikke skader de produktive fiskere, som er grundlaget for vores økonomi her i landet, påpeger IA-ordføreren.

Múte B. Egede, IA’s formand, har tidligere stillet spørgsmål til Naalakkersuisut, hvor han kræver svar på, hvem der skal sidde i den kommende kommission, og hvilket kommissorium det skal arbejde ud fra. Han har endnu ikke fået svar på sine spørgsmål.