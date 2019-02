Tavshed i uransag

redaktionen Søndag, 10. februar 2019 - 12:26

Avisen Sermitsiaq har i snart to uger forsøgt at få den ansvarlige naalakkersuisoq til at svare på nogle enkle spørgsmål i sagen om, hvordan han ser på, at kinesiske Shenghe Ressources sammen med det statsejede China National Nuclear Corporation har stiftet selskabet Hua Sheng, der skal stå for at importere og forarbejde mineraler af sjældne jordarter og produkter indeholdende radioaktivitet fra blandt andet Kuannersuit.

Avisen ville gerne spørge, om Naalakkersuisut har godkendt dette herunder et set-up for udvinding af uran.

Ingen svar

Dertil hvordan naalakkersuisoq forholder sig til, at det kinesiske selskab står på både et militært ben og et civilt ben, og at der deraf kan være risiko for at grønlandsk uran ender i kinesiske atomkraft.

Men der er ingen kommet svar. Torsdag fik avisen så besked om, at spørgsmålene, der var stillet til naalakkersuisoq for råstoffer, Erik Jensen, i stedet skulle stilles til naalakkersuisoq for erhverv og energi, Aqqalu Jerimiassen. Begrundelsen var, at spørgsmålene blandt andet vedrører internationale aftaler om sikkerheds- og eksportkontrol af nukleart materiale.

