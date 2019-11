Tasiilaq: To sigtet for manddrab

redaktionen Torsdag, 21. november 2019 - 11:08

To personer bliver i dag, torsdag, fremstillet i et grundlovsforhør i Sermersooq Kredsret for drab mod Odin Mikiki.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Odin Mikiki blev fundet bevidstløs og nedkølet i Tasiilaq den 10. oktober hvor han blev evakueret til hospital i Island og senere afgik ved døden.

- Den ene person er desuden sigtet for at have udøvet hærværk på Ammassalik Museet i Tasiilaq natten mellem den 30. september og 1. oktober, oplyser politiet.

Politiet vil begære lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Grønlands Politi har derfor ikke yderligere kommentarer til sagen.