Tasiilaq: Inddragelse af borgerne skal knække kurven

Walter Turnowsky Fredag, 31. maj 2019 - 14:28

Problemerne i Tasiilaq kan kun løses, hvis lokalsamfundet er aktivt involveret i løsningen. Det føler naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen (S) sig overbevist om.

Derfor er hun sammen med blandt andet en repræsentant for Grønlands Politi rejst til Tasiilaq for at holde et cafémøde.

- Det er vigtigt for mig, at borgerne denne her gang rent faltisk bliver involveret, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Det er nogle af de unge selv, der sætter dagordenen og har fortalt, hvor de ser problemerne

- Emnerne er formuleret af de store elever på skolen i Tasiilaq, der ønsker at sætte fokus på, hvad de voksne er nødt til at drøfte.

Inspiration fra Ittoqqortoormiit

Skal projektet lykkedes, så er det imidlertid helt afgørende, at det ikke bliver ved det ene cafémøde, men at mødet munder ud i en vedholdende indsats. Martha Abelsen har i den ladet sig inspirere af et tidligere initiativ i Ittoqqortoormiit, hvor man samlede de lokale kræfter i en komité, der fik ansvaret for at arbejde på løsningen af problemerne.

- Aftalen blev, at det er dem, der driver værket videre, også når folk er rejst. For det er dem, der skal blive der og bo der.

Nu forestiller hun sig at etablere en moderniseret udgave af denne model i Tasiilaq. Lokaludvalget skal få en helt central rolle i dette arbejde.

- Jeg agter sammen med de lokale aktører derovre, at få sat ordentligt fokus på, at inddrage alle borger i Tasiilaq, der har viljen til at give det her et løft - uanset om de er ressourcestærke eller ressourcesvage.

Kortlægning af ressourcer

Mødet sker i forlængelse af en længere process, hvor socialstyrelsen, politiet og Kommuneqarfik Sermersooq har arbejdet på at aktivere lokalsamfundet. Således har man kortlagt, hvilke ressourcepersoner i byen, der kan bidrage til løsningen.

Efter mødet skal det så sikres, at de lokale kræfter får den nødvendige støtte.

- Jeg vil kort efter mit besøg holde et møde, hvor vi præcist aftaler, hvem der gør hvad, så vi sikrer at arbejdet i Tasiilaq fortsætter og inddragelsen af borgerne fortsætter.

Martha Abelsen føler sig overbevist om, at den lokale forankring kan være med til at gøre den aførende forskel. For trods masser af indsatser, er det som den meget omtalte tv-dokumentar viste, hidtil ikke lykkedes for alvor at bremse seksuelle overgreb og selvmord.

- Jeg er sikker på, at det er den nøgle, der skal til.