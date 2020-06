Tasiilaq: Diplomat holdt foredrag om modgang

Thomas Munk Veirum Torsdag, 04. juni 2020 - 11:50

Den amerikanske diplomat og kommende konsul i Grønland, Sung Choi, har været på besøg i Tasiilaq i sidste uge.

Her kunne byens unge møde amerikaneren, der holdt et oplæg i ungdomskulturhuset, Igdlo. Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

Sung Choi tog udgangspunkt i sine egne oplevelser, hvor han selv har haft modgang tæt inde på livet.

Var på arbejde i World Trade Center

Han har mistet en ven, som begik selvmord. Han mistede to andre venner i en klatreulykke, og desuden var han på arbejde i World Trade Center den 11. september 2001.

- Med andre ord, så ved han, hvad det vil sige, når livet gør ondt, skriver kommunen.

Sung Choi i Igdlo i Tasiilaq. Kommuneqarfik Sermersooq

- Min klare besked til de unge var, at du ikke er alene med hensyn til at opleve modgang, men at det sker for os alle. Både venner, familie og arbejdskollegaer kan være med at hjælpe til at komme igennem de svære tider, udtaler Sung Choi.

Ifølge Kommuneqarfik Sermersooq var omkring 30 unge mødt op for at høre diplomatens oplæg.

Det var i slutningen af april, at USA´s ambassdadør i Danmark, Carla Sands, offentliggjorde, at Sung Choi skal lede det kommende amerikanske konsulat i Nuuk.