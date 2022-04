Tasiilaq: Borgere frustreret over dagligvaremangel

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 23. april 2022 - 11:44

Ost, pålæg, frugter, kartofler. Hakket oksekød og fiskefars samt håndkøbsmedicin. Det er nogle af de varer, der mangler i Tasiilaqs KNI Pilersuisoq i vinterperioden.

En frustreret borger, Kurt Rokholm Pedersen er træt af forsyningsproblemerne og har sendt en klage til Air Greenland omkring den manglende fragt to gange i løbet af to uger. Air Greenland oplyser, at borgeren har modtaget svar fredag.

- Jeg synes, at dagligvaremanglen er mere udtalt i år end de seneste mange år. Jeg vil vove og sige, at Air Greenland ikke opfylder sin servicekontrakt i forhold til fragt til Østgrønland, siger Kurt Rokholm Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Han har boet i Tasiilaq i over 30 år.

I sit brev til Air Greenland klager han omkring manglen på blandt andet håndkøbsmedicin. Covid-19-smitten toppede i Tasiilaq i starten af året. Nu florerer der forkølelse og influenza i byen, men borgerne kan ikke købe smertestillende piller, da butikken er løbet tør for det.

- Forholdene er under al kritik. Vi snakker selvfølgelig sammen her i byen, og jeg hører, at langt de fleste borgere er lige så frustreret som jeg er, siger han til Sermitsiaq.AG.

Risiko for overisning

Air Greenland oplyser til Sermitsiaq.AG, at der den seneste tid har været udfordringer med at fragte til Kulusuk og videre til Østkysten. Ud af i alt 34 planlagte afgange mellem Nuuk og Kulusuk er 27 afgange gennemført. Der har været i alt 38 planlagte flyvninger hvor der måtte være 30 aflysninger, inden flyvningen kunne gennemføres. Det betyder, at nye afgange efter aflysninger, også er blevet aflyst, før flyvningen kunne gennemføres.

Blandt begrundelser for aflysninger er, at der ikke er en de-icer i Kulusuk, der fjerner is, sne og frost fra flyets vinger. Når temperaturen er ved frysepunktet er der dermed risiko for, at flyet ikke kan lette igen fra Kulusuk, selvom det kan lande.

Udover det planlægges beflyvninger ud fra piloter og besætningens tjeneste- og hviletid.

3 tons fragt flyves ind

Air Greenlands kommunikationsafdeling oplyser, at der fredag morgen lå omkring 3.100 kilo fragt, der skulle fragtes til Kulusuk.

- Air Greenland beklager naturligvis de gener som aflysningerne medfører i Østgrønland i den senere tid. Det skaber irregularitet som gør, at vi har måtte prioritere passagerne først og fragten i det omfang der har været plads til dette.

- Fragtmængden var på 3.100 kilo fredag morgen, men knap 1.600 kilo blev fragtet over til Kulusuk fredag den 22. april 2022. De resterende fragtmængder forventes fragtet lørdag den 23.april 2022, oplyser public relations manager i Air Greenland, Inga-Dora Markussen til Sermitsiaq.AG.

Air Greenlands fartplan opererer med to ugentlige afgange mellem Kulusuk og Nuuk året rundt.