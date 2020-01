Tasiilaq: Årets fjerde piteraq er på vej

Walter Turnowsky Onsdag, 22. januar 2020 - 14:05

I dag rammes Tasiilaq igen af en piteraq, og det er allerede den fjerde siden nytår. Det skriver DMI på sin hjemmeside.

- Vi er kun 22 dage inde i januar, og det er allerede fjerde gang, vi må varsle mod piteraq i Tasiilaq. Vinden ser ud til at toppe i morgen (torsdag) kl. 12 utc og nogle timer frem. Her kan det ikke udelukkes, at vinden kortvarigt kan nå op på orkanstyrke i middelvind (over 32 m/s), og de kraftigste vindstød ser ud til at kunne nå op omkring 43 m/s, udtaler grønlandsmeteorolog Anesten Devasakayam.

Vinden forventes at tage til i løbet af eftermiddagen og ser ud til at komme helt op omkring stærk storm med vindstød af orkanstyrke, når det er værst. Først hen på aftenen i morgen begynder vinden at slippe sit tag i byen igen.

Piteraq er en kraftig faldvind fra Indlandsisen, som meget pludseligt tiltager.

Naturens overfald

Den opstår oftest, når dybe lavtryk passerer forbi Grønlands østkyst på vej mod Danmarkstrædet.

- Der er virkelig tale om et ’overfald’ af et voldsomt vindfænomen. I løbet af få minutter kan den slå ned, og de mest forrygende har middelvinde på 40 meter pr. sekund og vindstød på 70 meter pr. sekund, altså over dobbelt orkanstyrke”, fortæller seniorklimatolog John Cappelen.

Skolen lukkes

Kommuneqarfik Sermersooq meddeler på sin hjemmeside, at skolen, daginstitutioner og kommunekontoret i Tasiilaq holder lukket i morgen torsdag.

I akuttilfælde kan Kommuneqarfik Sermersooqs områdechef for Tasiilaq, Hjørdis Viberg, kontaktes på telefon: 58 42 64