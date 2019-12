Tasiilaq er en musikalsk oase

Redaktionen Torsdag, 05. december 2019 - 07:25

Børn og unges vilkår i Tasiilaq-området har været genstand for megen debat i år. Massevis af overskrifter om overgreb. Men der findes også ildsjæle, der laver et stort stykke arbejde for at give hverdagen et positivt indhold. Musikskolerne i Tasiilaq og Kulusuk er lyspunkter.

Det skriver avisen AG.

Guitaren bliver stemt, og forstærkeren tændes efterfulgt af sangstemmer, der bliver varmet op.

Det er en situation, der kan ske hvor som helst på kloden. Men hvert sted har sin favoritgenre. Det gælder også den langstrakte kyst i Grønland. Det er blandt andet konstateret i musikskolens aktiviteter i Kommuneqarfik Sermersooq.

30 trofaste elever

Musikskolen i Tasiilaq har omkring 30 trofaste elever, der modtager undervisning i forskellige genrer. Det er en form for musikalsk oase i den østgrønlandske by, hvor elever får en skøn pause fra dagligdagen.

- Det er et meget flot antal elever i forhold til byens størrelse. Jeg tror, at den gode tilslutning til musikskolen skyldes stabile undervisere. Vi har Konrad Larsen ansat som musiklærer i Tasiilaq, der også får hjælp fra en Ferdinand Ignatiussen. De har skemaet fyldt op med forskellige lektioner, fortæller leder af musikskoler i Kommuneqarfik Sermersooq Pipaluk Lynge Berthelsen.

