Tasiilaq vil have en læreruddannelse

redaktion Mandag, 06. juni 2022 - 15:01

Øverst på ønskelisten fra Tasiilaq er en decentral læreruddannelse, så dem, der gerne vil uddanne sig, ikke behøver at tage til Nuuk.

Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq i sin hjemmeside, efter formand for kommunens Udvalg for Børn og Skole, Juaaka Lyberth, har været i Tasiilaq for at få et helt aktuelt billede af situationen, og hvad der er behov for.

Vil fjerne forhindringer

Ønsket er, ifølge kommunen, at forhindringer for uddannelse skal fjernes. En af de gemte ressourcer er timelærere, som kan opkvalificeres.

- Vi har mange dygtige timelærere, og mange af dem vil gerne opkvalificere sig, men de møder desværre nogle forhindringer, som vi gerne vil af med, siger Juaaka Lyberth.



Timelærerne har ofte både familie og bolig i Tasiilaq, så selvom de har lysten og energien til at tage læreruddannelsen, er det ikke muligt at få det til at hænge sammen, da de er tvunget til at flytte fra Tasiilaq for at studere.

- Derfor nævnes en oprettelsen af en decentral læreruddannelse som en mulighed, fremgår det.

Vil kunne tage GUX i byen

Samtidig vil nogle have brug for støtte til de dele af uddannelsen, hvor der kræves gode danskkundskaber. Hertil nævnes Majoriaq som en mulig god medspiller, der kan levere støtte.



- Desuden nævnte flere også, at det ville hjælpe på lærermanglen på længere sigt, hvis Tasiilaqs unge fik mulighed for at tage GUX lokalt, lyder det.