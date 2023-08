Tasiilaq i totalt nedbrud: Ingen muligheder for at købe ind

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 24. august 2023 - 14:47

Det er blevet mere normalt at betale med dankort end at pengesedler og mønter skifter hænder i butikkerne. Men muligheden for at betale med dankort har ikke eksisteret i Tasiilaq og omegn siden onsdag den 23. august.

Grunden til det er, at Tusass er i gang med at indstille den nye satellit GreenSat i Tasiilaq, hvilket påvirker forbindelserne kraftigt.

- Vi går normalt ikke med kontanter i lommerne længere. Så vi er flere, der mangler at købe mad, bleer, babymad og meget mere, da vi ikke har kontanter men kun betaler med dankort, oplyser en borger i Tasiilaq Thomas Kristiansen.

Tusass's kommunikationsafdeling oplyser, at borgerne i Tasiilaq er blevet varslet om opgraderingen i midten af juli.

Bliver bedre næste uge

Direktør i Arctic Wonderland Tours i Tasiilaq, Mike Nicolaisen oplyser, at butikkernes salg er gået helt i nul, og at turister ikke kan købe souviners, hvilket går ud over de lokale husflidssælgere, der mister indtægter.

- Vores hotelgæster kan ikke betale deres regninger, da kreditkort forbindelsen er helt væk. Det er ikke acceptabelt, at man i højsæsonen total lukker for forbindelserne. Vi kan sende regningerne, når forbindelserne kommer igen, men kun håbe at gæsterne betaler, siger Mike Nicolaisen.

Tusass oplyser, at opgradering af jordstationer i Tasiilaq for at gøre dem kompatible med GreenSat satellitter vil fortsætte ugen ud.

- Vi har mindre kapacitet end forventet, og det påvirker kunderne hårdere i forhold til hvilke forbindelser de har til rådighed under opgraderingen af jordstationen. Vi er derfor nu i gang med at finde en løsning, der kan sørge for at de mest samfundskritiske forbindelser er tilgængelige for borgerne i Tasiilaq og de nærliggende bygder, oplyser Tusass.

Friske varer – ingen købere

Borger i Tasiilaq, Thomas Kristiansen synes, at det er lang tid at gå uden mulighed for at købe ind. Han efterspørger mulige løsninger, før køleskabe og skabe tømmes i hjemmene.

- Vi har ikke kunnet betale med kort siden i går, det er et stort problem. Jeg håber, at det kan løses hurtigere. Vi vil ikke have, at vores børn går sultne i seng, siger Thomas Kristiansen.

Tusass har på sin hjemmeside oplyst, at der vil være kraftig nedsat kapacitet på alle forbindelser, undtagen TV og radio i Tasiilaq, Isertoq, Kuummiut, Sermiligaaq, Tiilerilaaq og Kulusuk.