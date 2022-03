Tasiilaq i et andet lys: Ny dokumentarfilm viser ungdommens håb

Merete Lindstrøm Mandag, 07. marts 2022 - 08:49

Sidste gang verden så en dokumentarfilm fra Tasiilaq, var den alt andet en opløftende.

Denne gang er vinklen på den østgrønlandske by en anden, når instruktør Kasper Kiertzner sammen med hovedkarakteren Lars og hans bedste ven Eino viser et, farvestrålende portræt af en kreativ, farverig og drømmende ungdom. De vil og kan så meget mere end statistikkerne.

- TSUMU er for mig en meget vigtig film for andre unge rundt om i verden at se. Jeg håber publikum igennem filmen vil mærke, at det nytter at kæmpe og det nytter, at leve. At det nytter at tale højt om tingene, at det nytter at tro på sig selv, uanset hvor mørkt det end kan føles, og det nytter at blive ved med at tro på sine drømme. For Lars og Eino viser at det nytter, er beskeden fra instruktør Kasper Kiertzner.

LÆS OGSÅ: Barsk dokumentar om børn i Tasiilaq

Filmen er optaget i Tasiilaq og heder ’Tsumu’, som betyder ”hvor skal du hen?” på Østgrønlandsk.

Den har verdenspremiere på CPH:DOX den 25. marts. Den vil have flere biografvisninger under CPH:DOX, og den kan ses digitalt fra anden uge af festivalen, så den også kan ses her i landet.

Allerede nu er det muligt at få et lille smugkig i traileren som er blevet offentliggjort denne uge.

I Tsumu møder vi ungdommen i det ”glemte” Grønland. I det Grønland, som mest, når det en gang imellem bliver omtalt i den danske presse, handler om seksuelt misbrug, alkoholmisbrug og alt for høje selvmordsrater. Men Tasiilaqs ungdom er så meget mere end det.

Traileren er ude nu

Selvom Tasiilaq er meget isoleret, så finder ungdommen inspiration fra internettet og vestlig popkultur. Blandt andet henter Eino sin inspiration i Billie Eilish og Mø’s tekstuniverser, når han skal finde på nye teaterforestillinger.

Lars klæder sig ud som Drag Queen og lægger makeup sammen med de andre venner. Alle drømmer de om at rejse ud i verden, få sig en uddannelse og en karriere. Men hvad så med dem, derhjemme? Hvad med familien? Hvad med Lars’ søsters tre børn, som han tager sig af, efter at hans søster begik selvmord – hvordan skal de klare sig uden ham?

Håbet, dilemmaerne og drømmene kæmper side og side i denne ungdoms-dokumentarfilm. En film som vil ud og ramme ungdommen rundt om i verden.

'TSUMU'-trailer: