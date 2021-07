Tasiilaq får eget redningsfartøj

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 07. juli 2021 - 14:53

Tasiilaq politi har fået sit første redningsfartøj i dag. I anledning af dagen blev der holdt en skibsdåb for fartøjet, som får navnet ”Malik”.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politikommissær Katrine Sandgreen holdt tale ved dåbsfesten, hvor hun blandt andet fortæller om de positive effekter for serviceniveauet, borgernes sikkerhed og tryghed ved at have et hurtigsejlende redningsfartøj i lokalområdet.

Fartøjet er 29 fod, har en march fart på 25 knob og kan rykke ud i løbet af meget kort tid, oplyser politiet.

- Katrine Sandgreen lagde blandt andet vægt på, hvordan det styrker politiets mulighed for i højere grad at være til stede i bygderne. Det giver Tasiilaq Politidistrikt meget bedre forudsætninger for at yde god service og være i tættere kontakt med borgerne i bygderne, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Anna er Gudmor

Det er Anna Kuitse, der er valgt som ”Malik”’s gudmor. Hun beskrives som uvurderlig og dedikeret ildsjæl i Tasiilaq politidistrikt.

- Hun er ikke bange for at gå forrest for at yde en god service til byens borgere og assistance til sine kolleger. Disse evner gør hende til det oplagte valg som gudmor til ”Malik”, oplyser politiet.

Fartøjet er specialdesignet til politiarbejde og forholdene i Østgrønland og har en størrelse, så fartøjet nemt kan tages op på land inden det stormer op til piteraq eller issituationen kræver det.