Taseralik samlede 65.000 kr. til coronakrisens børn

Thomas Munk Veirum Mandag, 31. januar 2022 - 11:02

Den forgangne uge har Danmarks Radio kørt sin årlige indsamlingskampagne, hvor public service stationen har samlet lidt over 100 millioner kroner ind til "coronakrisens børn" i verdens fattigste lande.

Under et fem timer langt indsamlingsshow på DR 1 lørdag aften kom seerne også en tur til Grønland.

Det skete, da tv-værterne præsenterede et bidrag til indsamlingen på 65.000 kroner, som var indsamlet på foranledning af Kulturhuset Taseralik i Sisimiut.

- Vi ved andre er hårdt ramt

I den forbindelse blev der vist en flot lille film om baggrunden for bidraget. Filmen tog seerne med til Sisimiut og de smukke landskaber.

Taseralik har opfordret virksomheder og foreninger til at støtte indsamlingen, og i filmen lyder det blandt andet:

- Man har bare lyst til at glemme alt om corona. Men vi ved også, at der er børn i andre dele af verden, som er hårdt ramt. Dem kan vi ikke bare ignorere. Vi er jo verdensborgere, fortæller medarbejdere fra Taseralik i videoen.

Direktør for Taseralik, Inger Eriksen, forklarer til Sertmitsiaq.AG, at hun ikke kunne sige nej da de blev komtaktet af DR i December.

- Vi er kun to medarbejdere til at klare indsamlingen, men det var et godt formål og en god måde at få vist vores omåde på landsdækkene TV i Danmark, fortæller direktøren.

Se den flotte video, der blev vist i DR´s indsamlingsshow her:

Inger Eriksen har lavet en opdatering på Facebook om indsamlingen hvor hun blandt andet skriver:

- At tro på sig selv når man er igang med dét, gøre noget man tror er svær, vide at man kan fejle også imorgen, men stopper ikke bare derfor.

100 mio børn sendt ud i fattigdom

- Man kan ikke overleve i Arktis, medmindre man samarbejder. Lad os vise resten af verden, hvor gode vi er til at samarbejde ved at være med til at støtte, forklares det i filmen.

Og pengene skal altså gå til børn, som er ramt af coronakrisen. Arrangørerne af Danmarks Indsamlingen skriver, at pandemien fra 2019 til 2021 har sendt 100 millioner børn ud i stor fattigdom, hvilket svarer til en stigning på 10 procent.

- I år samler vi ind til børn i verdens fattigste lande igen, fordi det lader til, at de mindste og mest sårbare børn i de her lande bliver coronakrisens største ofre. Vi er desværre i en virkelig forfærdelig situation, hvor der risiko for, at børnedødeligheden stiger igen, siger formand for indsamlingen, Mulle Juul Korsholm ifølge Ritzau.