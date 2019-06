Tarrak video vist 26.000 gange

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 28. juni 2019 - 15:33

Musikvideoen ”Qimiinnarl’ ”, som er en af sangene i rapperens seneste album “Josef Tarrak” er blevet set i skrivende stund i alt 25.931 gange, siden den blev offentliggjort på det sociale medie den 21. juni. Over 1.100 brugere på Facebook har reageret på musikvideoen, og den er blevet delt 500 gange.

- Til daglig oplever vi folk, der drikker. Unge, der søger døden. Folk, der vil drikke sig fulde, lyden af folk, der drikker. Folk der tier, starter Josef Tarrak-Petrussen sangen.

Musikvideoen handler om de sociale problemer i landet. At folk fortier problemerne om alkoholmisbrug, hashmisbrug og alt det, der sker på grund af misbruget.

- Det vigtigste for mig er at vise den virkelighed, der udspiller sig i dagens Grønland. Men det er også vigtigt for mig at vise børn, der oplever disse ting, at de ikke står alene med problemerne, fortæller Josef Tarrak-Petrussen til Sermitsiaq.AG.

Josef Tarrak-Petrussen fortæller ærligt, at han selv som barn oplevede omsorgssvigt og voksne i hans omgangskreds, der drak. Han fortæller også, at han kender nogen, der har begået selvmord eller går med selvmordstanker.

- Da jeg var barn, var det befriende at høre den grønlandske rapperband med Maasi Pedersen, der rapper om alkoholmisbrug og omsorgssvigt. Der vidste jeg, at jeg ikke var alene. Den samme følelse vil jeg gerne give videre til børn, der i dag oplever disse ting, siger han.

Ender i selvmord

En af sangens pointer er, når magthaverne lukker øjnene for de sociale problemer, så går befolkningen i opløsning. Når der ikke tages hånd om problemerne, så er der flere forskellige måder at flygte fra problemerne på, lyder det fra rapperen i musikvideoen.

- Her i landet siger man bare ja, her i landet drikker man bare, her i landet hænger man bare sig selv, lyder det fra Josef Tarrak-Petrussen.

Josef Tarrak-Petrussens seneste album “Josef Tarrak” kan købes i iTunes og på Spotify.