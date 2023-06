Tarrak på Roskilde Festival: Jeg er helt overvældet over oplevelsen

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 28. juni 2023 - 15:45

Så kan rapperen Josef Tarrak-Petrussen også sætte koncert på Roskilde Festival på sit CV.

Den unge grønlandske rapper gav numre sammen med den danske rap-gruppe Suspekt på Roskilde Festival mandag den 26. juni, hvor flere tusinde tilskuere kunne nyde rap om kolonialisering og frigørelse.

På Roskilde Festivals hjemmeside præsenteres han som en af Grønlands unge stemmer, der kæmper for at definere en moderne og selvstændig grønlandsk identitet.

- Det er helt uvirkeligt at spille her. Jeg er meget overvældet. Især er det virkelig fedt at se og høre danske publikum, der synger med på de grønlandske sange. De kan synge vores sange på grønlandsk, siger rapperen Tarrak med det borgerlige navn Josef Tarrak-Petrussen efter koncerten i Roskilde Festival.

Josef Tarrak-Petrussen, der brød igennem med hitnummeret ”Tupilak” i 2016 sang under koncerten også en af de nyeste sange ”Uummatima” (”Mit hjertes, red.) sammen med danske Suspekt.

En af mange grønlandske kunstnere

Josef Tarrak-Petrussen er et af mange grønlandske navne, der har givet den gas på Roskilde Festival. På listen står også Nanook, Small Times Giants og Nive Nielsen, der har givet en koncert på festivalen.

- Jeg føler, at jeg er blevet taget rigtig godt imod. Jeg håber at flere grønlandske kunstnere vil få mulighed for at spille her i Roskilde i fremtiden, og opleve stemningen at give en koncert her, siger Josef Tarrak-Petrussen og tilføjer, at han ikke er afvisende at komme igen, hvis han skulle få muligheden i fremtiden.

Du kan se en video af Josef Tarrak-Petrussen med Suspekt i Roskilde Festival på Suspekts officielle Facebookside.

Hvis du ikke har set Tarrak på Roskilde Festival, så har du stadig mulighed for at opleve ham i Danmark. Han skal nemlig gæste Grønland i Tivoli, hvor også blandt andre Qarsoq og Small Times Giants giver et nummer med på vejen.