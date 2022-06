Tankanlæg overfyldt - omkring 1.000 liter brændstof slap ud

Thomas Munk Veirum Søndag, 26. juni 2022 - 15:49

Brandfolk fra Nanortalik har søndag været sendt ud til bygden Tasiusaq i Sydgrønland efter en anmeldelse om forurening.

Ifølge Grønlands Politi er der sket et uheld i forbindelse med, at et bygdeforsyningsskib har skullet fylde et tankanlæg i bygden.

Søren Bendtsen fra politiets vagtcentral fortæller, at der er vurderingen, at der er sluppet omkring 1.000 liter brændstof ud ved uheldet.

Er blæst ud på havet

Peter Mathiassen fra brandvæsenet i Nanortalik oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er tale om benzin, og at fejlen også skyldes, at tankanlægget er gammelt og gik i stykker ved uheldet.

Peter Mathiassen fortæller videre, at de brandfolk, der har været ude og forsøge at begrænse forureningen i Tasiusaq, har samlet det benzin sammen, de kunne, mens resten er blæst ud på havet, da der har været kraftig storm i området med fralandsvind.

Ifølge Søren Bendtsen skal sagens videre forløb afgøres i et samarbejde mellem politi, brandvæsen og selvstyrets miljømyndighed.