Tanja: Otte års bestyrelsesarbejde er nok

Jesper Hansen Lørdag, 04. januar 2020 - 13:36

Tanja Nielsen måtte i maj efter otte år sige farvel til sin bestyrelsespost i Royal Arctic Line. Men det var der nu ikke den helt store dramatik i, fortæller den 49-årige cand.scient i kemi.

- Det er almindelig god ledelsesskik, at man skifter bestyrelsemedlemmer ud efter otte år, så det var hverken uventet eller et nederlag. Otte år må være nok. Jeg er ikke den type, der klamrer mig til taburetten, fortæller Tanja Nielsen.

Hun blev medlem af Royal Arctic Lines bestyrelse i 2011. Med i bagagen havde hun mange års erfaring fra den grønlandske råstofbranche, hvor hun blandt andet har arbejdet som miljøchef i Nalunaq-guldminen, fra olivin-bruddet ved Seqi og som råstofrådgiver i ingeniørfirmaet Carl Bro.

Mange ting skulle læres

- Jeg var både beæret og ydmyg, fordi Naalakkersuisut havde valgt mig til posten, men der var selvfølgelig mange ting, der skulle læres. Jeg var blandt andet på et kursus for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, og Royal Arctic Lines regnskabsafdeling lavede en omfattende introduktion til virksomhedens økonomi.

- Det havde også stor betydning, at Royal Arctic Lines daværende bestyrelsesformand, Martha Labansen, tog sig særligt af de nyvalgte. Hun var god i mentorrollen.

Tanja Nielsen kan se tilbage på en tid, hvor der skulle træffes store beslutninger i Royal Arctic Line. Hun har blandt andet været med til at beslutte samarbejdet med Eimskip og indkøb af nye skibe for trecifrede millionbeløb. Rederiet har fundamental betydning for hele sammenhængen i det grønlandske samfund – og det er store værdier, der er i spil, når man skal træffe beslutninger om nye skibe og nye IT-systemer.

Vigtigt med helikopterblik

Selv mener Tanja Nielsen, at hendes væsentligste styrke og bidrag til bestyrelsen var, at hun kender sig Grønland helt ud i bygderne.

- Jeg ved, hvor meget det betyder for en bygd, når det første skib ankommer efter islægget, så det var meget magtpåliggende for mig, at besejlingen foregik planmæssigt og som aftalt.

Som bestyrelsesmedlemmer er det jo ikke os, der sejler, men vi skal holde direktionen fast på de ting, der bliver aftalt, og at virksomheden udvikler sig i den rigtige retning.

Men selv om der var mange ting, der skulle læres, mener Tanja Nielsen selv, at hun klarede udfordringerne.

- Som bestyrelsesmedlem skal man jo have helikopterblikket, og jeg mener selv, at jeg var ret god til at se tingene udefra og måske vende nogle af problemstillingerne på hovedet.

Mens Tanja Nielsen var i RAL-bestyrelsen flyttede hun til Aarhus, hvor hun i dag arbejder som konsulent for de danske vandselskabers organisation, Danva. Og hun har bestemt ikke tabt lysten til bestyrelsesarbejde, for hun er nu formand for bestyrelsen i Det Grønlandske Hus i Aarhus.