Tang kan delvist erstatte grønsager

Thomas Munk Veirum Torsdag, 10. juni 2021 - 11:23

Importeret grøntsager som spinat og asiatisk tangsalat kan erstattes ved brug af lokalt tang.

Nogle tangarter egner sig bedre end andre til at ende på middagsbordet, og så skal planterne ikke høstes tæt ved et spildevandsudløb, konkluderer et forskningsprojekt.

Det er ph.d. studerende ved DTU Fødevareinstituttet - Katharina Johanna Kreissig, der via feltarbejde har undersøgt 10 forskellige grønlandske tangarter, for at vurdere om tangen kan erstatte importerede grønsager.

På baggrund af undersøgelserne vurderer Katharina Johanna Kreissig, at grønlandsk tang potentielt vil kunne erstatte mellem 5-20 procent af Grønlands import af grøntsager.

Fulde af næringsstoffer

Den undersøgte tang er hovedsageligt indsamlet nær ved Arctic DTU's campus i Sisimiut, og resultaterne er ifølge DTU lovende:

- Hendes analyser viser, at de grønlandske tangarter generelt er fulde af sunde næringsstoffer som calcium, magnesium, jern og omega-3 fedtsyrer, skriver DTU Fødevareinstituttet i en pressemeddelelse.

Ifølge instituttet har storbladede tangarter generelt et højt jodindhold, så for at undgå et problematisk højt indtag af jod, vil det være nødvendigt at forarbejde disse tangarter.

Undersøgelserne viste også forekomst af tungmetaller som arsen, cadmium, bly og kviksølv, men mængderne af tungmetallerne i tangen er 'ubetydelige', lyder det fra DTU.

Høst ikke ved spildevandsudløb

Til gengæld advarer instituttet mod at høste tang nær ved spildevandsudløb. Her har planterne et 'uacceptabelt indhold af sygdomsfremkaldende mikroorganismer'.

- Tang fra sådanne områder bør derfor ikke bruges som fødevare, skriver DTU Fødevareinstituttet.

Katharina Johanna Kreissig tror også, at tang kunne blive en værdifuld grønlandsk eksportvare, og hun håber, at hendes projekt kan bidrage til det:

- Den viden, projektet har givet om indholdsstoffer i tangen, giver basis for, at grønlænderne bedre kan få gavn af de underudnyttede, næringsrige ressourcer, der gror under havoverfladen, siger hun.

I sommeren 2020 høstede det selvstyreejede fiskeriselskab Royal Greenland for første gang tang som et forsøg ved Maniitsoq.