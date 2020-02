Tandlæge i arbejde uden autorisation

Redaktionen Torsdag, 20. februar 2020 - 16:04

Gennem 13 år har tandlæge Niels Nygaard Aps. i Nuuk haft en medarbejder ansat i en stilling som tandlæge, selvom den pågældende aldrig har opnået den lovpligtige autorisation. Vedkommende har eksamen fra Tandlægehøjskolen i Aarhus, har været ansat få år i Danmark og siden 2006 i Nuuk.

Det skriver avisen AG.

- Jeg kan bekræfte, at jeg undersøger en sag, siger landslæge Henrik L. Hansen. Han vil ikke kommentere personsager, men siger om det principielle:

Pligten

- Den, der ansætter en sundhedsfaglig medarbejder, er forpligtet til at kontrollere, at vedkommende er autoriseret.

For læger, tandlæger, sygeplejersker og andre faggrupper i sundhedsvæsenet er det et ufravigeligt krav, at de har en autorisation. Uden den må de ikke anvende professionelle titler som for eksempel ”tandlæge”, og de må heller ikke arbejde som sådan. Loven kræver, at tandlæger i Grønland er registreret i det danske autorisationsregister, som administreres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Registret er offentligt, så alle kan søge i det for at se autorisationsstatus for sundhedspersoner.

