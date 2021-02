Tandbøjlebehandling skal optimeres

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 05. februar 2021 - 10:57

Fremtidig tandbøjlebehandling til børn og unge skal optimeres.

Sundhedsledelsen arbejder nemlig på at fastansætte en specialtandlæge, som har en efteruddannelse inden for i ortodonti, fremgår det i et paragraf 37-svar fra naalakkersuisoq for sundhed Anna Wangenheim (D).

Efter ansættelse vil 'specialtandlægen vurdere patientens muligheder for behandling ud fra de fastsatte kriterier', oplyser naalakkersuisoq for sundhed i sit svar. Det meddeles, at visitationskriterierne stadig er under udarbejdelse.

Afsat over to millioner kroner

På nuværende tidspunkt har landstandplejen en specialtandlægekonsulent i ortodonti, altså i tandregulering, fra Danmark tilknyttet i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, som samarbejder med landstandplejens tandlæger.

Tandlæger herhjemme er uddannet til blandt andet at vurdere børn og unges tænder og ved derfor, hvornår de kan og bør henvise til vurdering ved specialtandlæge i ortodonti.

- Selve behandlingen foretages af en specialtandlæge i ortodonti, siger Anna Wangenheim.

Der er blevet sat 2,2 millioner kroner fra finansloven relateret til arbejdet med bøjler for i år.