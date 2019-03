Tanbreez: Udnyttelsestilladelse indenfor et halvt år

Redaktionen Fredag, 15. marts 2019 - 12:43

I starten af ugen meldte råstofdepartementet ud, at dialogen om Killavaat Alannguat (Kringlerne) er i en god gænge. Det betyder, at Tanbreez kan få grønt lys til minen med sjældne jordarter allerede i år.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Selskabet skal dog lige have de sidste ting på plads inden miljøvurderingen (VVM) og samfundsanalysen (VSB) kan sendes i høring.

LÆS OGSÅ: Vigtigt mineprojekt på vej

- Bolden ligger nu hos Tanbreez. Vi arbejder i henhold til råstofloven og skal forud for et eventuelt positivt tilsagn overfor Naalakkersusiut have alle detaljer bragt i orden. Men grundlæggende er vores dialog meget positiv og fremadrettet. Hvis vi får tilfredsstillende redegørelse om løsning af de problemstillinger, som også kan leve op til kravene i henhold til lovgivningen, kan Tanbreez forvente at få en fuld udnyttelses- tilladelse indenfor et halvt år, siger departementschef i råstofdepartementet, Jørgen Hammeken-Holm.

Du kan læse mere om forventningerne til den nye mine i Sydgrønland i avisen Sermitsiaq: