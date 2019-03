Talsmand: May vil bede EU om at udskyde brexit

Ritzau Onsdag, 20. marts 2019 - 06:20

Storbritanniens premierminister, Theresa May, vil sende et brev til EU-præsident Donald Tusk med en plan for at udskyde brex

Det oplyser Mays talsmand.

Brevet vil blive sendt onsdag, inden premierministeren rejser til Bruxelles for at deltage i et topmøde torsdag.

Ifølge de britiske medier BBC og Sky News vil May bede om en "kort udskydelse" af brexit.

- Jeg er ikke blevet fortalt præcis hvor længe, men vi forventer, at det bliver indtil 30. juni, som er den sidste dato, vi kan forlade EU, før vi er nødt til at deltage i europaparlamentsvalget, siger Sky News' politiske korrespondent, Tamara Cohen.

FAKTA: Brexit begyndte med en folkeafstemning * 23. juni 2016: Ved en folkeafstemning stemmer 52 procent af briterne for at forlade EU. 48 procent stemmer for at blive. * 29. marts 2017: Storbritannien meddeler officielt EU, at landet vil melde sig ud af samarbejdet og sætter gang i to års nedtælling til brexit. * 12. juli 2018: Premierminister Theresa May fremlægger en hvidbog med planer for fremtidens forhold til EU. * 25. november: EU's stats- og regeringschefer godkender en skilsmisseaftale indgået med den britiske regering. * 15. januar 2019: Det britiske parlament forkaster aftalen. * 12., 13., og 14. marts 2019: Parlamentet i London forkaster en justeret udgave af skilsmisseaftalen, men afviser også et brexit uden aftale. I stedet stemmer de for at udskyde brexit. * 18. marts 2019: Parlamentsformand John Bercow nægter at tillade en ny afstemning om skilsmisseaftalen i sin nuværende form. * 21. marts 2019: EU-topmøde i Bruxelles med brexit på dagsordenen. Kilder: Folketingets EU-Oplysning, Reuters.

Hun har talt med en højtstående kilde i den britiske regering.

Tidligere var der ifølge nyhedsbureauet AFP forlydender om, at May ville søge en udskydelse på helt op mod 12 måneder.

Premierministerens talsmand siger, at det britiske parlament er gået i baglås, og at situationen omkring brexit er kritisk.

Theresa May havde håbet at kunne overtale parlamentets medlemmer til at støtte hendes skilsmisseaftale med EU. Planen om en ny afstemning onsdag blev mandag afvist af parlamentets formand, John Bercow.

Premierministeren skal bringe en helt ny eller i hvert fald en væsentligt ændret aftale på bordet, før han vil tillade en ny afstemning.

- Regeringen kan ikke lovligt igen indsende det samme forslag eller grundlæggende det samme forslag til Underhuset, lød det mandag fra Bercow i det britiske Underhus.

Theresa Mays brexitaftale er to gange blevet stemt ned af parlamentet med stort flertal.

Den seneste afstemning var tirsdag i sidste uge, hvor 391 parlamentsmedlemmer stemte for, og 242 stemte imod.

May tabte dermed med 149 stemmer.

Dagen efter sagde parlamentet nej til, at det vil forlade EU uden en aftale.

Det fik Theresa May til at varsle en ny afstemning om brexitaftalen senest den 20. marts og senere John Bercow til at aflyse den.

Storbritannien står lige nu til at forlade EU den 29. marts.