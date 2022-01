Fra talsmand til iværksætter

Redaktion Lørdag, 22. januar 2022 - 13:30

Den 3. marts sidste år sagde Christina Johnsen op som handicaptalsmand i handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq. Et udspil fra Naalakkersuisut om at samle de grønlandske talsmænd i menneskerettigheds-sager i én kommission var dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det skete kun et halvt år efter, at Christiana Johnsen ellers var blevet genudpeget til jobbet og uden, at hun havde et andet job på hånden.

Stort kørekort

- Det har overhovedet ikke været nemt, for det er område jeg brænder for. Måske så meget, at jeg også brænder ud. Jeg synes bare, at det er rigtig svært at skabe forandringerne i samfundet, når vores rapporter, analyser, anbefalinger og tiltag gang på gang ignoreres på højere plan. Jeg er så ubeskriveligt træt, men jeg er meget afklaret. Jeg aner ikke, hvad jeg skal leve af - måske få et stort kørekort og rydde sne. For der kan man straks se resultaterne, skrev Christina Johnsen på Facebook.

Sneploven må vente i garagen nogle år endnu – for efter at have samlet kræfterne, startede hun virksomheden Saninni Consulting, hvor den jura-uddannede Johnsen blandt andet tilbyder at være forsvarer ved de grønlandske domstole, kurser og rådgivning i menneskerettighedsspørgsmål.

