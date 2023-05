Nu har vi tallene: Så mange får varigt ophold

Redaktionen Onsdag, 10. maj 2023 - 10:18

Det er ingen nyhed, at mange folk fra især Asien og det østlige Europa slår sig ned i Grønland for at arbejde. Men til gengæld er det nyt, hvor få der ender med at opnå varig opholdstilladelse.

Det skriver avisen AG.

Det overraskende tal blev fremlagt af naalakkersuisoq Jess Svane (S) i forbindelse med en debat om at indføre en integrationslov i Grønland.

- De seneste 10 år er der kun 164, der har fået permanent opholdstilladelse. Ud af de 164 er der 98 som har indgået i et ægteskab. Det vil sige, at de fleste udlændinge er her kun på et midlertidigt ophold og har kun fået ophold og arbejdstilladelse i op til et år ad gangen, oplyste Jess Svane, som samtidig bruger tallene til at stille spørgsmålstegn ved, om der er et påtrængende behov for en integrationslov:

- Når folk har indgået af ægteskab her, må man regne med, at de er integreret i samfundet, bemærkede han.

