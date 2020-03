Sådan taler du med dit barn om corona

Walter Turnowsky Fredag, 13. marts 2020 - 17:52

Børn og ungechef, Anne Mette Friis, hos UNICEF Danmark giver her fem gode råd til, hvordan du taler med dit barn om corona:

1. Lyt til dit barn

Etabler en situation, hvor du har god tid, og hør hvad barnet selv har på hjerte, før du begynder at tale. Spørg ind til, hvad barnet allerede ved, og brug det som udgangspunkt for jeres snak.

2. Hold dig til fakta

Hold dig til fakta. Du skal ikke udpensle noget af det, barnet allerede har talt om og gøre det værre. Så du skal ikke putte katastrofe på katastrofe. Vær så nøgtern og så saglig som mulig. Og svar på de spørgsmål, som barnet har. Understreg, at de nye anbefalinger om, ikke at mødes i for store forsamlinger og ikke at rejse unødigt sker for at passe på os alle – og især på de fysisk svageste. Understreg, at situationen i Danmark er anderledes end i Grønland, da der lige nu ikke er konstateret smitte i Grønland. Anerkend barnets utryghed og bekymring over, at hverdagen nu er forandret.

3. Du kan selv gøre noget

I kan selv gøre noget. Det er fint som familie at tale om, hvad vi selv kan gøre for at modvirke coronavirus. I kan vaske hænder. I kan spritte hænder af. I kan holde afstand, hvis folk hoster og lade være med at spytte på gaden. Så der er en masse ting, I selv kan gøre. Og det er fint at italesætte sammen med børnene.

4. Bevar roen og gå ikke i panik

Du kan ikke skærme dine børn fra nyhederne, fordi de foregår alle vegne. Ipad’en står åben på køkkenbordet, der er morgennyheder i radioen og på tv der kører nyhederne dagen igennem, ligesom ikke mindst facebook og andre sociale medier fylder meget. Dine børn vil uundgåeligt høre om det her, selvom du prøver at skærme dem så godt som muligt. Det er vigtigt, at vi som voksne også forsøger at bevare roen og ikke går i panik over coronavirus. For den panik vi sidder med, kanaliseres over i barnet. Vi er de voksne. Vi er de personer, der skal give tryghed og omsorg, og vi skal være rolige, når vi taler med vores børn.

5. Find oplysninger på nun.gl

Hold dig opdateret på Landslægeembedets hjemmeside. Al den viden, der er om coronavirus og det grønlandske beredskab ligger inde på de offentlige myndigheders hjemmesider. Så før du taler med dit barn, skal du selvfølgelig selv være opdateret på fakta. Vi voksne kan også komme til at fortælle myter, som vi har hørt på arbejdspladsen eller på de sociale medier. Og det skal vi undgå. Så sørg for, at din egen voksenviden er opdateret på myndighedernes officielle hjemmesider.

Kilde: Landslægeembedet, Epidemikommissionen, Sundhedsstyrelsen i Danmark, DR.dk, Statens Serum Institut og Udenrigsministeriet.