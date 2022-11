Talentsamling: Flere skal kunne repræsentere Grønland

redaktionen Søndag, 27. november 2022 - 15:37

16 unge sportstalenter er samlet i denne weekend som et led i Elite Sport Greenlands fokus på at styrke talentudviklingen.

De 16 talenter er udvalgt i samarbejde forskellige specialforbund, og samlingen skal inspirere de unge talenter til at arbejde målrettet med deres sport, så de kan udvikle sig til eliteudøvere. Talenterne introduceres blandt andet til det at være sin egen træner, planlægning af træning og restitution:

- Elite Sport Greenland har en vision om at skabe flere talentudøvere i Grønland. En stor talentmasse giver flere eliteudøvere, og flere der kan repræsentere Grønland ved VM, OL og andre internationale stævner, siger formand for Elite Sport Greenland, Nikolaj Christoffersen, i en pressemeddelelse.

Oplæg fra Møller, Slettemark og Svan

Udover fysisk træning byder samlingen blandt andet på inspirerende oplæg af forskellige atleter. Der er oplæg fra Lasse Svan, som er tidligere landsholdsspiller for Danmark i håndbold, Martin Møller kommer med et oplæg om og være sin egen træner op til OL og Ukaleq Slettemark har lavet et oplæg om motivation, dedikation og hvordan det er at flytte til et andet land.

Formand Nikolaj Christoffersen peger på, at de ting, som atleterne lærer, vil de også kunne bruge i en eventuel senere trænergerning:

- At blive eliteatlet kræver masser af hårdt arbejde, og hvis ESG kan være med til at give værktøjer, som kan bruges til at udvikle endnu mere, og endda værktøjer der kan bruges i trænergerningen, vil vi være glade for det, siger han.

Elite Sport Greenland er sponsoreret af GrønlandsBANKEN, Tusass og Royal Arctic Line.