Talentfuldt futsal-hold scorede over 100 mål ved GM

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 27. marts 2019 - 15:15

U19-drengeholdet B-67 fra Nuuk er grønlandske mestre i futsal.

Holdet scorede ikke mindre end 117 mål ved grønlandsmesterskaberne i seks kampe, der blev afholdt i Maniitsoq sidste uge. Holdet indkasserede også blot ti mål ved turneringen.

- Jeg er stolt af spillerne. Det er ikke tilfældigt, at de vinder så suværent, for de har trænet hele året rundt. Nu skal de lige have en pause før vi igen træner op til GM i udendørsfodbold, siger mesterholdets træner David Janussen til Sermitsiaq.AG.

I semifinalen vandt B-67 12-2 over IT-79, mens det blev til en 6-2 sejr i finalen over Kagssagssuk.

Åretshold:

Henning Bajare, Kagssagssuk (målmand)

Nikki Petersen, Kagssagssuk

Bastian Rosing, B-67

Rene E. Petersen, B-67

Henrik Kleist B-67

Årets spiller: Bastian Rosing, B-67

Årets tekniker: Rene E. Petersen, B-67

Årets fighter: Salik Larsen, Kâgssagssuk

Nr. 1 B-67, Nuuk

Nr. 2 Kagssagssuk, Maniitsoq

Nr. 3 GSS, Nuuk

Nr. 4 IT-79, Nuuk

Nr. 5 Byhold

David Janussen er også landstræner for U19-landsholdet, der stadig arbejder for at tage til en international turnering i Kroatien, som sker i juni.