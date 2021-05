Tal ordentligt

Redaktionen Torsdag, 20. maj 2021 - 14:59

Det er International Ligestillingsdag den 20. maj. Det vil blive markeret med en debatfestival i Grønlands kulturhus, Katuaq, men det bliver uden Grønlands Ligestillingsråd. Det betyder dog ikke, at det ligger på den lade side.

Der er fuld gang i et projekt, der forhåbentlig vil resultere i, at lære folk at snakke ordentligt til hinanden, fremfor den hårde tone, der efterhånden hersker overalt på nettet og siver ind i den virkelige samtale. Der er gang i et dialogspil, som rådet håber på, at få udgivet digitalt i begyndelsen af næste år. Det bliver lavet i samarbejdet med Great Talks af Sonja Sørensen og Carsten Olsen.

Ligestillingsrådet fokuserer på ligestilling mellem kønnene, men blandt Grønlands internationale forpligtelser omhandler også forbud mod forskelsbehandling begrundet i race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social herkomst, alder, handicap, formueforhold, fødsel eller anden stilling.

Men som det står til i dag, har Grønland kun en ligestillingslov, der kun går ind og ser på uligheder mellem køn og job, og ingen ligebehandlingslov, der vil gå ind og beskytte alle i forskellige aspekter i et liv.

