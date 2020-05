Den taknemmelige diplomat

Redaktionen Søndag, 31. maj 2020 - 08:55

- Kan vi mødes hos mig i stedet for Arktisk Kommando?

I telefonen undskylder Sung Choi for, at han må rykke stedet for vores interview. Han begrunder det med, at der er nogle sikkerhedsmæssige krav fra kommandoen, han ikke har været opmærksom på.

Det skriver avisen AG.

Ikke at det gør AGs udsendte fotograf og journalist noget. Selv om vi gerne ville have haft et smugkig på det kommende – midlertidige – konsulat i Arktisk Kommando, er det også interessant at se, hvordan USA's konsulbolig i Nuuk ser ud.

Derfor bestiger vi onsdag eftermiddag de mange trin op ad trappen til det imposante sorte hus i Myggedalen, indtil vi når frem til den relativt anonyme hoveddør, foran hvilken der ligger en dørmåtte med inskriptionen ”HOME.”

- Hi, and welcome (hej og velkommen, red.), lyder det fra Sung Choi, hvorefter vi bliver enige om at hilse på corona-måden: Med albuerne.

Fotografen tager billeder, inden for og uden for på terrassen med den smukke udsigt til Nordlandet. Køkken-alrummet indeholder nydelige danske møbelklassikere som PH Koglen i kobber og Arne Jacobsens Syv’er stole i valnøddefarvet læder, udvalgt af husets udlejer.

Til gengæld har Sung Choi selv håndplukket billederne på væggene: En KNI-plakat med Maajimi Peqqissuugit / Gør Maj Sund-motiv og et lille grønlandsmaleri, signeret Schwalbe, der viser en sejlbåd med Uummannaqs karakteristiske fjeld i baggrunden.

- Jeg fandt det på nettet, på Den Blå Avis, fortæller Sung Choi og tilføjer, at han også har fundet et lille Emmanuel A. Petersen maleri via E-bay.

Instagram er nemt

USA's 47-årige repræsentant i Grønland har netop overstået 14 dages karantæne efter indrejse fra Danmark.

De to uger har han tilbragt med hjemmearbejde i den flere hundrede kvadratmeter store bolig, som det næste års tid er hjem for ham.

Men han har også travet alene rundt i Nuuks bagland, hvilket han har dokumenteret på sin instagram-profil @uskalaallitnunaanni. Et profilnavn, han må have fået hjælp til, idet han blankt erkender, at han ikke taler grønlandsk. Eller dansk for den sags skyld. Han ved samtidig godt, at langt de fleste i Grønland foretrækker facebook.

- Hvorfor instagram?

- Fordi det er nemmere for mig. Jeg har ikke andre profiler på sociale medier, siger Sung Choi, der betegner sig som ”old school,” altså gammeldags.

