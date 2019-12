Tak til de mange frivillige som hjælper andre

redaktionen Tirsdag, 24. december 2019 - 10:33

Selv om frosten bider, vil solen bryde mørket og sneen vil knitre under slædernes meder, når fangere og fiskere bevæger sig ud over isen for at høste af naturens ressourcer. Vinteren er en dejlig tid, hvor sneen giver mange glæder og viser sin nytte, for eksempel som legeplads eller til transport.

Juledagene giver os alle en tiltrængt mulighed for at være sammen og lave de ting, vi sjældent får tid til i en travl hverdag. Det gælder ikke mindst i år, hvor julen er en rigtig ”lønmodtagerjul”, som man siger. Fra den 20. december og frem til den 2. januar er der blot 3 almindelige arbejdsdage.

Netop i julen rejser mange langt, enten hjem til familien eller ud for at besøge dem, der har slået sig ned et nyt sted. Jeg ønsker for alle, at de får mulighed for at bruge juledagene sammen med familie og venner og styrke de relationer, der gør os til en del af et fællesskab.

Især håber jeg, at de familier, som har mulighed for det, vil bruge de mange fridage til at give børnene en jul med kærlighed, tryghed og oplevelser, som kan blive til gode minder for resten af livet.

Midt i glæden over julens fridage bør vi med opmærksomhed og respekt huske på de mange, som netop i julen sætter egne behov til side, for andres skyld. Der er mange, som må arbejde i julen, mens andre holder fri.

De seneste tal viser, at over 600 børn er anbragt uden for hjemmet, i døgninstitutioner og i private hjem. Her sætter mange voksne egne behov og prioriteringer til side, for at børnene i deres varetægt skal have en god jul i trygge rammer og med kærlighed og omsorg. Det fortjener respekt fra os alle.

På samme måde vil jeg udtrykke min anerkendelse overfor de frivillige, som netop i julen gør en stor og særlig indsats for udsatte familier og andre, for hvem julens glæder langt fra er en selvfølge.

Man må ikke tage andres indsats for givet.

Derfor sender jeg i år en særlig tanke og taknemmelighed til de mange mennesker, ansatte eller frivillige, som skaber en god jul for andre og dermed gør en stor forskel for mange mennesker.

Det gælder ikke alene i forhold til børn og udsatte familier, men også på mange andre vigtige områder.

Glædelig Jul Allesammen.

Kim Kielsen

Formand for Naalakkersuisut

Køb Sermitsiaqs juleavis her: