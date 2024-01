Tager nyt skridt med AI-oversætter

Redaktionen Tirsdag, 16. januar 2024 - 09:40

En AI-oversætter - Nutserisoq.Gl - lanceres tirsdag hos Sermitsiaq.AG og vil indgå som et produkt i Mediehusets samlede erhvervsabonnement med digitale udgivelser.

Oversætter begge veje

Nutserisoq.gl er en AI-oversætter, der kan oversætte begge veje mellem grønlandsk og dansk, og derfor kan virksomheder potentielt spare tid og penge på oversættelser samtidig med, at de sætter hastigheden op i deres kommunikation.

- Vi er stolte af at lancere så vigtigt et produkt, og vi tror oprigtigt på, at det kan være med til at udvikle vores samfund, siger Masaana Egede som er direktør i Mediehuset Sermitsiaq.AG.

Nutserisoq.GL´s AI algoritme er trænet med 20 års avisartikler på grønlandsk og dansk, som er skrevet i et formidlingssprog, hvilket betyder, at AI oversættelserne vil være nemme at forstå, lyder det fra Masaana Egede.

AI bygget på eget materiale

Nutserisoq.gl er ejet af Mediehuset Sermitsiaq.AG, og algoritmen er bygget på de store mængder arkivdata, som mediehuset har opbygget gennem årene.

- Det har været vigtigt for os, kun at benytte tekster som vi har rettighederne til, og at indtægterne tilfalder journalistikken i landet, siger Masaana Egede.

Det er AI-konsulenthuset Mediacatch, der har udviklet algortimen på baggrund af over 20.000 artikler fra Mediehuset Sermitsiaq.AG.

- Udviklingen af algoritmen til oversætteren adresserer et markant behov i Grønland, hvor der årligt investeres millioner kroner i oversættelser mellem grønlandsk og dansk - og hvor tech-giganterne ikke prioriterer små sprog, siger Lars Damgaard Nielsen, som er direktør for Mediacatch.

Mediehuset Sermitsiaq.AG vil løbende udvikle AI-oversætteren, og der arbejdes også på produkter til private forbrugere.