Tættere samarbejde mellem erhvervsråd

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 17. november 2021 - 16:17

På en workshop denne uge blev ’erhvervsfremmenetværket’ etableret mellem de regionale erhvervsråd, som skal være med til at knytte deres arbejde tættere sammen.

- Vi kan kun fungere optimalt i samarbejde med de regionale erhvervsråd, for det er gennem samarbejdet med dem at vores ydelser kommer ud til alle egne af landet, udtaler direktør for Innovation Greenland, Christian Wennecke, i en pressemeddelelse.

Løbende dialog

De regionale erhvervsråd er alle en del af en kommune, eller har en servicekontrakt med en kommune. Fælles for dem er at de arbejder målrettet for udviklingen af erhvervslivet i deres lokale områder og har en meget tæt kontakt med såvel erhvervslivet, uddannelsessystemet og kommuneadministrationen.

Workshoppen bygger videre på de samarbejdsseminar, som har været arrangeret i alle regionerne i løbet af 2021, samt en god løbende dialog og et godt samarbejde om afholdelse af kurser for iværksættere.

Tre årlige møder

- Et fælles fremtidigt projekt som netværket vil arbejde på for at sikre den fortsatte øgede værdiskabelse, er etableringen af en eller flere digitale platforme for erhvervsudvikling – drevet af Innovation Greenland, fremgår det.

Det er indtil videre aftalt at netværket skal holde tre årlige møder, hvoraf det ene skal være et fysisk møde som går på skift mellem regionerne, formålet med møderne er at koordinere indsatserne bedre og fremme kendskabet til hinandens udfordringer og muligheder.

Der er seks erhvervsråd i Grønland, nemlig Avannaata Erhverv, Sermersooq Business, Arctic Circle Business, Innovation South Greenland A/S, Qeqertalik Business Council A/S samt Innovation Greenland A/S.