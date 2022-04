Tæt samarbejde mellem forskere og borgere i Uummannaq

redaktion Fredag, 15. april 2022 - 12:56

Tre videnskabelige projekter vil i løbet af sommeren finde sted i Uummannaq, og i samarbejde med beboerne vil de forsøge at besvare spørgsmål om landfast havis, vandtemperaturer og fiskebestande.

Det skriver Naturinstituttet i en pressemeddelelse.

- Klimaforandringerne sker fire gange hurtigere i Arktis end i resten af verden, og den grønlandske natur, befolkning og levemåde kan blive meget påvirkede. For at danne større forståelse af klimaforandringernes effekter på Uummannaqs natur og beboere, vil forskerne gerne invitere beboerne til kaffemik, deltagelse i interviews, workshops samt ture på is og hav, fremgår det.

Fokus på havis

Det første projekt vil fokusere på havisen og starter i uge 16 og 17 når Parnuna E. Dahl, Brigt Dale og Paninnguaq Korneliussen kommer til Uummannaq for at møde de lokale og tale om havisen, for eksempel for at kortlægge hvorledes havisen bruges af forskellige brugere, hvordan havisen har ændret sig i løbet af årene og hvordan det påvirker aktiviteterne på isen.

- I det andet projekt vil Uummannaq-fiskerne på nogle af deres ture måle temperaturen i havet og vil skrive dataene ud fra den reelle tid. Projektet startede i sommeren 2020, og ledes af Heidi Andreasen fra Uummannaq Polar Institute og Patrick Farnole, ph.d.-studerende ved University of Victoria i Canada, og finansieres af Grønlands Forskningsråd, oplyses det.

Samtale med fiskere og fangere

I det tredje projekt vil Caroline Bouchard, forsker ved Grønlands Klimaforskningscenter, og hendes team i samarbejde med de lokale dokumentere polartorskens betydning for dyrene og menneskene i Uummannaq-området.

- Der vil de undersøge, om der over tid er sket ændringer med polartorsken. I forbindelse med projektet, vil planlagte samtaler med fiskere og fangere foretages i juli, lyder det.

Projektet finansieret af Grønlands Forskningsråd.