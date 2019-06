Tæt løb på Færøerne

Walter Turnowsky Onsdag, 05. juni 2019 - 09:33

Det tegner til et tæt op gør om de to færøske mandater i folketinget. Hele fire partier har gode chancer for at komme ind. Det viser en meningsmåling foretaget for det færøske public servicemedie Kringvarp.

Umiddelbart tegner det til at Venstres søsterparti, Sambandspartiet kommer ind igen. Partiet står i målingen til 27,7 procent. Ved valget i 2014 røg Sambandspartiet ud af folketinget.

Når det gælder den anden plads i folketinget, så er løbet helt åbent.

Uafhængighedspartiet Republikanerne, Tjóðveldi står til 23,6 procent. De er i dag repræsenteret i folketinget ved Magni Arge.

Det borgerlige Fólkaflokkurin står til 22,8 procent.

Det socialdemokratiske Javnaðarflokkurin står til 22,1 procent. Partiet repræsenteres i dag i folketinget af Sjúrður Skaale. Partiet støtter Mette Frederiksen.