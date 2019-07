Tæt på Aki-Matilda Høegh-Dam

Redaktionen Fredag, 12. juli 2019 - 08:25

22-årige Aki-Matilda Høegh-Dam har tidligere arbejdet som studentermedhjælper for Aleqa Hammond. Nu er hun selv valgt ind i Folketinget for Siumut.

Hendes første uger som yngste folketingsmedlem har været travle. Hun har selv skullet klare et væld af praktiske og politiske opgaver ganske alene fra sit 9 kvadratmeter store kollegieværelse på Regensen i København. For endnu har Aki-Matilda hverken fået stillet kontor til rådighed eller ansat personale til at assistere sig i Folketingsarbejdet.

De første otte døgn

AG har fulgt Aki-Matilda Høegh-Dam i hendes første tid som nyt folketingsmedlem.

Læs om pizza med far og mor, vegetar-spaghetti på kollegiet, kampen for at få de gode udvalgsposter i Folketinget. Og om hvordan Aki-Matilda Høegh-Dam samarbejder med Kim Kielsen, som hun ganske åbent har fortalt om de rygter, der går om, at hun hopper over til Parti Naleraq. Men det er ikke den eneste hun betror sig til. Hun har også en psykolog, der er god til stress-håndtering og en dygtig coach.

- Overfor hende kan jeg være ærlig og fortæle ting, som ingen andre får at vide, siger Siumuts folketingsmedlem.

Læs om 8 døgn med Aki-Matilda Høegh-Dam i det nye nummer af AG.