Tænketank: Stigende russisk panik over ukrainske gennembrud

Merete Lindstrøm Fredag, 12. maj 2023 - 07:16

Der er stigende panik i den russiske informationssfære over de gennembrud, som Ukraine tilsyneladende har lavet ved Bakhmut.

Det vurderer Institut for Krigsstudier (ISW) i Washington D.C. i sin nyeste opdatering torsdag aften amerikansk tid.

Med informationssfæren mener ISW de kommentarer, Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin samt Ruslands forsvarsministerium for nylig har lavet.

De er lavet efter, at Ukraine ifølge ISW sandsynligvis har haft held med at trænge igennem visse russiske forsvarslinjer.

Blandt andet har Jevgenij Prigozjin fra den paramilitære gruppe sagt, at Ukraine har startet sin længe ventede modoffensiv, hvilket præsident Volodymyr Zelenskyj dog har afvist.

Imidlertid var Ruslands forsvarsministerium hurtigt ude og hævde, at man har afværget de ukrainske angreb.

Meldingerne indikerer ifølge ISW, at Wagner-gruppen samt ledelsen i Ruslands forsvarsministerium er bekymrede over situationen og modoffensiverne.

Samtidig mener tænketanken, at det reflekterer, at den russiske regering er begyndt at instruere sine talsmænd i at nedtone ukrainske succeshistorier.

9. maj lykkedes Ukraine tilsyneladende med en række modoffensiver omkring Bakhmut, og torsdag havde landets styrker ifølge ISW yderligere held med sine fremstød.

Det kommer i ly af ISW's vurdering om, at Ruslands forsvarsministerium har droppet planer om at indkredse en betydelig mængde ukrainske styrker i den engang 70.000 personer store by, som er blevet centrum for kampene.

Det skulle allerede være begyndt i januar, da forsvarsministeriet begyndte at tilbageholde fængselsrekrutter til Wagner-gruppen.

Det blev ifølge ISW efterfulgt af en kortvarig forstærkning af frontlinjen med T-90 kampvogne, luftbårne tropper og en sending af reservister til Wagner.

Men ifølge Jevgenij Prigozjin, en udtalt kritiker af forsvarsministeriet, har man blot mobiliseret forringede enheder til Bakhmut, hvilket gør russiske styrker sårbare over for ukrainske modoffensiver, skriver ISW.