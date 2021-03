Tænketank: Råstof-alliance skal bejle til Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. marts 2021 - 14:45

I en 42 sider lang analyse fra den britiske tænketank, Polar Research & Policy Initiative, er Grønland det helt centrale omdrejningspunkt, når det gælder Vestens muligheder for i fremtiden at undgå at blive afhængig af samfundskritiske mineraler fra Kina.

De dominerende lande

Analysen afdækker, hvor vigtigt det grønlandske råstofpotentiale er og slår samtidig fast, at selv om der er stor hype om Kinas rolle i Arktis, så er 27 ud af 41 råstoflicenser i Grønland drevet af minevirksomheder, der hører hjemme i blot tre lande: Storbritannien, Canada og Australien.

Polar Research and Policy Initiative

Forfatteren til rapporten Dwayne Menezes slår fast, at de fem største vestlige minelande – USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand bør udvide sit efterretnings-samsarbejde, Five Eyes Alliance, og etablere et råstofben og sikre sig et partnerskab med Grønland.

Militær kontra råstoffer

Dwayne Menezes konstaterer, at der er stor fokus på den militære oprustning i Arktis og USA's rolle. Hans pointe er imidlertid, at fremtidens sikkerhedspolitik hænger sammen med adgangen til samfundskritiske råstoffer, der kan sikre, at klimaambitionerne om grøn energi og teknologi kan indfries, så Vestens industrier har adgang til de nødvendige råstoffer og sjældne jordarter.

Rapporten opfordrer de fem landes regeringer, mineindustrier og forskningsinstitutioner til at mødes og danne en såkaldt ”Five Eyes Critical Mineral Alliance” for at styrke samarbejdet inden for ressourceintelligens, minedriftsfinansiering og teknisk ekspertise.

- På den baggrund kan man udvikle integrerede, sikre, stabile, bæredygtige, pålidelige og stærke forsyningskæder af mineraler, der er kritisk for de vestlige landes nationale og økonomiske sikkerhed. Og på den måde frigøre sig fra leverancer og afhængigheden af Kina, fremgår det af analysen.

Over for Sermitsiaq.AG uddyber Dwayne Menezes sin pointe på denne måde:

- Mit argument er, at vi ikke kan klage over, at virksomheder og lande henvender sig til Kina for kapital, hvis Five Eyes-aktørerne - søjlerne for Vestens sikkerhed og stabilitet - ikke samler ressourcer for at skabe en alternativ kilde til kapital og ekspertise, som virksomhederne kan vende sig imod, forklarer Dwayne Menezes fra sit kontor i London.

Bilateral aftale med Grønland

Analysen fastslår, at Grønland er det oplagte område i verden for en alliance at vende blikket imod. I samme forbindelse konkluderer tænketankens forfatter, at en fremtidig bilateral handelsaftale mellem Storbritannien og Grønland vil være hjørnestenen i et sådan Five Eyes-samarbejde.

Dwayne Menezes mener, at EU bør byde en sådan alliance velkommen.

- Når det kommer til kritiske mineraler, skal Five Eyes og EU stå sammen, mener han.

Læs hele rapporten: The Case for a Five Eyes Critical Minerals Alliance: Focus on Greenland.